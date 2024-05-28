Cinsel istismar şüphelisinin ölümüyle ilgili hapis cezası alan polis memurlarının ailelerinden karara tepki

ZONGULDAK'ta 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisi Metin Sucu’yu (49) İstanbul’da yakalayıp, getirdikleri Kocaeli’de darp ederek öldürdükleri iddiasıyla toplam 21’er yıl hapisle cezalandırılan polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç’un (36) Bartın’da yaşayan aileleri basın açıklaması yaptı. Mahkemenin kararına tepki gösteren polis memuru Mehmet Yılmaz’ın eşi Şermin Yılmaz, “Görevine sıkı sıkıya bağlı olan her türlü zorluğu üstlenen 3 kahraman emniyet mensubumuz kamuoyu vicdanını yaralayıcı şekilde en üst sınırdan mahkum edilmiştir. Mahkemede hangi suçtan olursa olsun, takım elbise giyip ‘pişmanım’ diyen herkes indirim alırken, yakınlarımıza ne iyi hal indirimi ne de haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır. Yakınlarımız bu muameleyi hak edecek ne yapmıştır?” dedi.

Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüphelilerin Metin Sucu ve A.G. (50) olduğu belirlendi. 2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı. 2 şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Polisler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili, şüphelileri darp ettiği iddia edilen polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, tutuklandı.

21’ER YIL HAPİS

Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 22 Mayıs’ta görülen mahkemede, polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, Metin Sucu’ya yönelik ‘Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme’ suçundan 18’er yıl, A.G.’ye yönelik ise ‘Kasten yaralama’ suçundan 3’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEMENİN KARARINA BARTIN’DAKİ AİLELERDEN TEPKİ

21 yıl hapis cezasına polis memurları ve bekçinin yakınları Hükümet Caddesi’nde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Aileler, ‘2 yaşında Nisa bebek mezarında rahat değil’ ‘Polisimiz yalnız değil’, ‘Adalet istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıdılar.

‘POLİSLERİMİZE MAHKEME İNDİRİM YAPMADI’

Ceza alan polis yakınları adına açıklama yapan polis memuru Mehmet Yılmaz’ın eşi Şermin Yılmaz, “Çocuk istismarı suçundan haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli şahıs emniyet mensubu yakınlarımız tarafından İstanbul ilinden alınarak, Çaycuma ilçesine getirilirken, yol boyunca araç içerisinde taşkınlık çıkarmak suretiyle emniyet mensuplarımıza zor durumda bırakmışlardır. İçinde bulundukları görev aracının kafessiz olması aynı dosyadan şüpheli 2 şahsın aynı araç içerisinde bulunmaları, taşkınlık çıkarmalarına ve polise görevini yaptırmamaları konularında şüphelilere kolaylık sağlamış ve yakınlarımızı zor durumda bırakmıştır. Emniyet mensubu yakınlarımız şüpheli şahısların taşkınlıklarını önlemek maksadıyla görev kapsamında müdahale etmiş olmalarına rağmen, istismar şüphelisi şahıslardan birisi belirli bir süre sonra rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye yakınlarımızca sağ şekilde götürülmüş, ancak hastanede hayatını kaybetmiştir. Bu olay emniyet güçlerine bağlanmış ve Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince 22 Mayıs tarihinde 3 emniyet mensubu yakınlarımıza ayrı ayrı 21 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu cezanın kabul edilebilir tarafı yoktur. Gerek emniyet mensubu 3 vatan evladımız gerekse ailesi çocukları ve tüm sevenleri bu ceza ile birlikte adeta yıkılmışlardır. Buradan sormak istiyorum aynı araç içerisinde aynı suçtan şüpheli kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla akrabalık bağı bulunan ve husumetli bulunan 2 kişinin birbirlerine saldırmalarının araç kullanan polislerden birine saldırmaları suretiyle kafa bölgesinden yaralanmasına sebep olmanın tüm kaçma ve kurtulma eylemlerine aracı tekmeleyerek, kazaya sebebiyet verme girişimlerine engel olmalarını yapan polis görevini yapmaktan başka ne yapmıştır. Görevine sıkı sıkıya bağlı olan her türlü zorluğu üstlenen 3 kahraman emniyet mensubumuz kamuoyu vicdanını yaralayıcı şekilde en üst sınırdan mahkum edilmiştir. Mahkemede hangi suçtan olursa olsun, takım elbise giyip pişmanım diyen herkes indirim alırken, yakınlarımıza ne iyi hal indirimi ne de haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır. Yakınlarımız bu muameleyi hak edecek ne yapmıştır? Gerekçesi ne olabilir bu durumun, duyduğumuz acı hüznün tarifi mümkün değildir” dedi.

Polis yakınları alkışlarla basın açıklamasını sonlandırdı.