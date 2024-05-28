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Elçin Sangu'dan olay sözler: Gamer'ın çomarına denk geldik

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Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Baldur's Gate 3 oyununu sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. Jahrein'in kendisiyle alay eden paylaşımına cevabına ise yanıtı gecikmedi.

Elçin Sangu'dan olay sözler: Gamer'ın çomarına denk geldik mask
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Oyuncu Elçin Sangu, takipçilerinin 'Nereye kayboldun?' sorusuna cevap verdi. 'Baldur’s Gate' adlı oyunu oynamakla meşgul olduğunu belirten Sangu'nun cevabı sosyal medyanın bir anda gündemine oturdu. Sonrasında bir paylaşım daha yapan Sangu  "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." dedi.


Jahrein ise Sangu'nun paylaşımıyla alay edercesine şu paylaşımı yaptı:

"+ abla cs oynadın mı hiç? - bitti:) son teröristi vurduğumda çok ağlamıştım"

'TAMAM KRAL'

Elçin Sangun ise Jahrein'e kayıtsız kalmadı ve paylaşımıyla gündem oldu:"Tamam kral en çok sen oynuyorsun en iyi sensin tamam şahanesin tamam. Gamer ın çomarına denk geldik" sözleriyle Jahrein'e verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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28 May 2024 - 20:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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