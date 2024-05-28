Kamboçya ile Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile gerçekleşen heyetler arası görüşmede Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızda Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Sok Chenda Sophea ile gerçekleşen heyetler arası görüşmede Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında iletişim ve dijital okuryazarlık, yalan haberle mücadele, kamu diplomasisi, medya ve yayıncılık alanlarında iş birliği, bilgi ve deneyim alışverişini artıracak söz konusu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.