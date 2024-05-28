Deniz Akkaya'dan flaş açıklama: 'Kızım beni dövdü' Kızı devlet korumasına alındı

Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla gündeme geldi. Akkaya, 16 yaşında olan kızı Ayşe'nin kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu söyledi. Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını vurgulayan Akkaya, sözlerine '1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü' diyerek başladı.

"1.5 SAAT BALKONA KİTLEDİ"

Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.

"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTİNE GEÇTİ"

Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etti.

"16 SENE BİR TELEFONA FEDA EDİLDİ"

Akkaya yazılı açıklamalarının ardından X hesabından videolu açıklamalarda yaptı: Ünlü isim ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Daha önce de bu aramızda oldu. Bilip bilmeden konuşmayın. Acayip derecede toleranslı bir anneyim. Benim annem, babam işgalci tipler olduğu için kızımın cüzdanını, telefonunu karıştırmayı kendime zül kabul ederim. Bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Daha önce de benzer şeyler olduğunda ceza olarak 'Bir süre telefon kullanmayacaksın' dedim ve aynı şekilde saldırdı. Beni yaralayan şey 16 sene bir telefona feda edildi. Bunu daha önce de yaşadım, akıl almaz bir cinnet geçirerek telefonu istemişti. Yaklaşık 3 hafta önce bir arkadaşının kredi kartını patlattı, 16 bin TL ödedim, üstüne bir de defalarca özür diledim aileden. Bugün okuldan beni aradı, 'Param yok dedi'. Çıldırdım çünkü daha 2-3 gün önce para vermiştim. Yanlış anlaşılmasın verdiğim para nereye gidiyor bilmek zorundayım. Sürekli Ayşe'nin bitmeyen dertleriyle uğraşıyorum. İşlerim var, yapamıyorum. Hemen ağlamaya başladı. Bıktım! Artık bana herkesin bir şeyleri ağlayarak yaptırmasından bıktım. İş büyüdü büyüdü ve tekrar tartışma çıktı. Kaşla göz arasında telefonunu aldım. Haberim olmadan arkadaşıyla uçaklı program yapılmış Belçika'ya. Bunlardan hiç haberim yok.

"TANIDIĞIM EN VİCDANLI İNSANIM"

Akkaya bir diğer paylaşımına: 'Ne güzel değil mi dışardan hersey janjanlı. Öyle akıl verenlerin akılları kendine kalsın diye bu video çekiyorum.' notunu düşerek şu ifadeleri kullandı: Şimdi çekişmeli boşananlar çok iyi biliyor ki. Ben şoför artık kullanmıyorum. Yardımcım yok, asistanım yok. Bunların hepsini para vererek hakkımda davalarda kullandı. Benim insanlara karşı bu sefer inancım kayboldu. Yaşayanlar iyi bilir. Her şeyi geçtim çocuk ailesiz kalmasın, çocuk aile ortamında büyüsün diye. Benim narsist kişilik bozukluğu olan bir babam ve onun etrafında kurban kadınları var. Ve o aileden kurtulan tek kadın ben olduğum için hepsi benden nefret ediyor. Evdeki bütün sistemim bozuldu. Çalışanlar hırsızlığa başladı. Ben ailemsiz çok daha mutluydum. Ben senelerdir evde yalnız kalmak tek lüks oldu. Artık dadıları yoldan çıkardığı için yavaş yavaş evi de küçültmeyi denedim. Bir yandan bana dava açan bir babayla uğraşıyorum. Bakın bunlar kolay değil. Avukat bedavaya çalışmıyor. Harcadığım paralarla 10 rezidans daha yaptırırdım. Bunlar bir kadın için çok büyük yükler. Ben kendi kızımı deşifre yapmıyorum ama bana bir yapana, iki yüz gelirim. Ben bu hikayenin tek maduruyum. Bundan sonra kızım bile olsa ayarını çekecek. Çünkü ben tanıdığım en vicdanlı insanım. Bunu kendi kızımda söylüyor bana. Yıllar içerisinde duygusal, fiziksel ve maddi şiddetle kimselere belli etmedim. Akıl verenlere söylüyorum benim kızım pembe beyaz bir ortamda babasının ona para kazanmak için yurtdışında olduğuna inandırdı. Siz bunları bilmeden bana akıl veremezsin. Artık büyüdü. Babasıyla görüşsün diye suratına bile bakmayacağım adamla ilişki kurmaya çalıştım. Nafaka ödemedi. Fakirleştim dedi. İnanılmaz lüks şartlarda yaşıyor. Bizle uğraşmaktan hiç vazgeçmedi. Normal şartlarda kızına nafaka verse onda birini verecekti. Ama onun yerine bitmeyen kin ve öfkesiyle benimle 15 senedir uğraşıyor.'

KIZI KORUMA ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın açıklamaların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 16 yaşındaki kız çocuğunu koruma altına aldı.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Akkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

''Polisi çağırmak zorunda kaldım 1 saat 45 dakika burada ben savaş verdim. Gecenin bir yarısı. Salak salak yorumlar yazmayın. Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız kendinize gelin. Özür dilerim bu arada. Ben bunu paylaşmasaydım böyle paylaşacaktınız. İyi ki paylaşmışım. Ben biliyorum malımı.''

Kaynak: MİLLİYET