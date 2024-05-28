- Asayiş

Kamyon dehşet saçtı. Önce elektrik direğine çarptı sonra evin üstüne uçtu

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İstanbul Sarıyer'de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kamyonların girmesinin yasak olduğu yola giren elektrik malzemesi yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce elektrik direklerine çarptı ardından da bir evin bahçesine uçtu.

Kamyon dehşet saçtı. Önce elektrik direğine çarptı sonra evin üstüne uçtu mask
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İddiaya göre, kamyon girişinin yasak olmasına rağmen Yalçın Macit'in kullandığı ve elektrik malzemesi yüklü kamyon Özdereiçi Sokağa girdi. Bir süre sokakta ilerleyen kamyon rampa aşağı inerken frenlerinin tutmaması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Bu sırada aşağı doğru geri geri gitmeye devam kamyonda bulunan şoför Yalçın Macit ve yanında bulunan Hasan Kara kamyondan atladı. Hızla aşağı doğru gitmeye devam eden kamyon yol kenarındaki bariyerleri aşarak bir evin bahçesine uçtu. Bu sırada kamyondan atlayan şoför ve yolcu, kamyondan dökülen malzemelerin altında kaldı.

KAMYONDAN ATLAYARAK KURTULDULAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyondan dökülen malzemelerin altında kalan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 19:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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