Apartmanı alevler sardı; tahliye kararı verildi

Apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından binada oturanların tahliye edildi.
ELEKTRİK PANOSUNUN PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yapılan ilk incelemelere göre; binanın zemin katının altında bulunan elektrik panosunun patlamasının ardından çatıya ulaşan elektrik akımının yangına sebebiyet verdiği belirtildi. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.