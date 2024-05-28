Apartmanı alevler sardı; tahliye kararı verildi

Apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından binada oturanların tahliye edildi.

ELEKTRİK PANOSUNUN PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yapılan ilk incelemelere göre; binanın zemin katının altında bulunan elektrik panosunun patlamasının ardından çatıya ulaşan elektrik akımının yangına sebebiyet verdiği belirtildi. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA