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Apartmanı alevler sardı; tahliye kararı verildi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Ortapınar TOKİ konutlarından birinin çatısında yangın çıktı.Binada oturanlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Apartmanı alevler sardı; tahliye kararı verildi mask
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Apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından binada oturanların tahliye edildi.

ELEKTRİK PANOSUNUN PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yapılan ilk incelemelere göre; binanın zemin katının altında bulunan elektrik panosunun patlamasının ardından çatıya ulaşan elektrik akımının yangına sebebiyet verdiği belirtildi. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Bir, Polis, Elektrik

28 May 2024 - 19:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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