Sinan Ateş cinayetiyle gündemdeydi! Olcay Kılavuz görevden alındı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada adı geçen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşen Bahçeli, Kılavuz'un görevine son verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadele hakkında bilgi verdi. Bu ziyaret, özellikle MHP Lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun darbe iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde açığa alınan ve tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından geldi. Görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği belirtildi.

Yerlikaya, Bahçeli'ye suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıkları zorlukları, attıkları adımları ve elde ettikleri sonuçları anlattı. Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

BAHÇELİ'NİN SORULARINA BİRİNCİ ELDEN YANIT

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını doğrudan Bahçeli’ye iletti. Görüşmede ayrıca kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli'nin Yerlikaya ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin ardından, MHP liderinin danışmanı Olcay Kılavuz'un görevine son verildiğini bildirdi. Kılavuz'un danışmanlık görevinden alındığı haberinin, Yerlikaya'nın açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE ADI GEÇİYORDU

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in eşi Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda suikastın planlayıcıları olarak eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı işaret etmişti. Ayşe Ateş, "Eşim, 'Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor' demişti" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişme, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırırken, Olcay Kılavuz’un görevden alınmasının arka planı ve etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: KARAR