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13 yaşındaki Ahmet şakalaşırken bir anda raylara düştü

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İstanbul Sultangazi'de korkunç bir kaza yaşandı. Tramvaydan indikten sonra arkadaşlarıyla şakalaşan Ahmet Murat Şahin (13) tramvayın hareket etmesiyle dengesini kaybederek raylara düştü. Hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13 yaşındaki Ahmet şakalaşırken bir anda raylara düştü mask
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T4 Mescid-i Selam-Topkapı Tramvay Hattı, Hacı Şükrü durağında tramvaydan inen Ahmet Murat Şahin(13) arkadaşlarıyla şakalaşmaya devam etti. Tramvayın hareket etmesi ile Şahin dengesini kaybederek tramvay raylarına düştü. Tramvayın duraktan ayrılmasının ardından Şahin'in raylara düştüğü anlaşıldı. 

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# sağlık, devam, etti

28 May 2024 - 19:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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