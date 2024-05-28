13 yaşındaki Ahmet şakalaşırken bir anda raylara düştü

T4 Mescid-i Selam-Topkapı Tramvay Hattı, Hacı Şükrü durağında tramvaydan inen Ahmet Murat Şahin(13) arkadaşlarıyla şakalaşmaya devam etti. Tramvayın hareket etmesi ile Şahin dengesini kaybederek tramvay raylarına düştü. Tramvayın duraktan ayrılmasının ardından Şahin'in raylara düştüğü anlaşıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA