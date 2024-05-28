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Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir. Tamir için aradığı numaradan büyük tuzak

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İstanbul'da yeni bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Gülay Erman, 26 Mart 2024 tarihinde çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten bir tamirci buldu. Dolandırılan kadın isyan etti.

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan Gülay Erman, 26 Mart 2024 tarihinde çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten bir tamirci buldu ve evine gelen tamirciler, önce çamaşır makinesinin motorunun arızalı olduğunu söyleyip 7 bin TL karşılığında yeni motor taktı. Aynı gün tekrar arızalanması üzerine Erman, firmaya telefon ederek durumu bildirdi. Aynı tamirciler ikinci kez eve gelerek, firmada tamir edilmesi gerektiğini söyleyerek çamaşır makinesini alıp götürdü. iki aydır firmaya telefon edip makinesinin durumunu soran ve makineyi geri almak istediğini belirten Gülay Erman, henüz sonuç alamadı ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

2 AYDIR MAKİNENİN TAMİR OLMASINI BEKLİYOR

Evine gelip çamaşır makinesini götüren servis çalışanına  defalarca mesaj attı. Ancak çalışandan kendisine oyalayıcı nitelikte sesli ve yazılı cevaplar aldı. Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunan Gülay Erman, polise giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen, Mart, tamir, bin, İstanbul

28 May 2024 - 18:51 - Gündem

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