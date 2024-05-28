Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir. Tamir için aradığı numaradan büyük tuzak

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan Gülay Erman, 26 Mart 2024 tarihinde çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten bir tamirci buldu ve evine gelen tamirciler, önce çamaşır makinesinin motorunun arızalı olduğunu söyleyip 7 bin TL karşılığında yeni motor taktı. Aynı gün tekrar arızalanması üzerine Erman, firmaya telefon ederek durumu bildirdi. Aynı tamirciler ikinci kez eve gelerek, firmada tamir edilmesi gerektiğini söyleyerek çamaşır makinesini alıp götürdü. iki aydır firmaya telefon edip makinesinin durumunu soran ve makineyi geri almak istediğini belirten Gülay Erman, henüz sonuç alamadı ve mağduriyet yaşadığını söyledi.
2 AYDIR MAKİNENİN TAMİR OLMASINI BEKLİYOR
Evine gelip çamaşır makinesini götüren servis çalışanına defalarca mesaj attı. Ancak çalışandan kendisine oyalayıcı nitelikte sesli ve yazılı cevaplar aldı. Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunan Gülay Erman, polise giderek şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.