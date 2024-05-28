Ders sırasında sınıfa giren veli, öğretmenin üzerine yürüdü; arbede yaşandı (3)

BAKAN TEKİN: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, "Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız" dedi.

Okulların daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce hayata geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Tekin, "Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz 'Veli Randevu Sistemi'nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.