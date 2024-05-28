Korkunç olay! Vadide erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen Vadisi'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Eren Doğan'a (22) ait olduğu belirlendi.

Çankaya'daki Dikmen Vadisi'nde ağaçlık bölgede ceset görenler, polise haber verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Eren Doğan'a ait olduğu belirlendi. Doğan'ın ayakkabısı ve cüzdanı yakındaki çalılık bölgede bulundu. Çevrede yapılan araştırmada alkol ve uyuşturucu kullanıldığına ilişkin materyaller bulundu. Eren Doğan'ın cesedi incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA