28 May 2024 - 18:26- Gündem G:

O belediyeden örnek davranış! Öğrencilere toplu ulaşım 1 TL

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'de öğrencilere toplu ulaşım 1 TL oldu.

O belediyeden örnek davranış! Öğrencilere toplu ulaşım 1 TL mask
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatları da 1 TL’ye düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs itibari ile uygulamaya aldığı yeni ücret tarifesi şöyle

-Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy
-Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs
-Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs
-Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)
-Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy hatlarında öğrenci tarifesi 1 TL’ye düşürüldü.

Kaynak: KARAR

# muğla, ulaşım, öğrenci, Belediye, T.K.

28 May 2024 - 18:26 - Gündem

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