O belediyeden örnek davranış! Öğrencilere toplu ulaşım 1 TL

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatları da 1 TL’ye düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs itibari ile uygulamaya aldığı yeni ücret tarifesi şöyle

-Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy

-Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs

-Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs

-Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)

-Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy hatlarında öğrenci tarifesi 1 TL’ye düşürüldü.

Kaynak: KARAR