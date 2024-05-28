O belediyeden örnek davranış! Öğrencilere toplu ulaşım 1 TL

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatları da 1 TL’ye düşürüldü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs itibari ile uygulamaya aldığı yeni ücret tarifesi şöyle
-Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy
-Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs
-Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs
-Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)
-Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy hatlarında öğrenci tarifesi 1 TL’ye düşürüldü.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.