Yakınları bir süredir haber alamamıştı; kötü haber geldi

Oğuzhan Ç.'ye ulaşamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Oğuzhan Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Oğuzhan Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA