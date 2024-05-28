Feci olay! Üzerine yıldırım düştü

Koyunlarına bakmak için yaylaya çıkan Mustafa Derin'in bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Derin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Derin'in cansız bedeni Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA