6 günlük yaşam savaşını kaybetti

R.İ.’nin kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü şarampole devrilerek, yan yattı. Kazada yaralanan 3’ü ağır, 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikeleri nedeniyle hastaneye sevk edilen ağır yaralılardan Ayten Özçelik, 6 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA