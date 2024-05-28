- Asayiş

6 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde minibüsün şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ayten Özçelik (47), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

6 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
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R.İ.’nin kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü şarampole devrilerek, yan yattı. Kazada yaralanan 3’ü ağır, 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikeleri nedeniyle hastaneye sevk edilen ağır yaralılardan Ayten Özçelik, 6 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 18:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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