28 May 2024 - 18:06- Gündem G:

Yabancı uyruklu kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak katletti

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Hatay'da Suriye uyruklu bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü.

Yabancı uyruklu kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak katletti mask
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü.

Tokaçlı Mahallesi'nde, Suriye uyruklu H.E. (23), ablası D.H. (24) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında H.E, ablası D.H'yi bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde D.H'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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28 May 2024 - 18:06 AA Hatay- Gündem

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