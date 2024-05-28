ALTAV’da yeni dönem başladı

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) 2024 Seçimli Genel Kurul Toplantısı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ALTAV Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu yaptı.

BAŞKAN ÖZÇELİK EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Mehmet Dahaoğlu’nun ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Öncelikle 1990’lı yıllarda bugünleri düşünerek vakfımızı kuran, bugüne kadar gelmesi için emek veren, yetiştiren, bir çiçeği sular gibi bugüne kadar getiren, bu iş için çaba gösteren, bu işin içinde olan herkese hassaten teşekkür ederim. İnanıyorum ki onların da amacı; ben, benim ekibimin ve sizlerin amacıyla aynı ve aynı şekilde devam edecek. Bugün, belki bir değişim olacak ama hiçbirimiz önceki arkadaşlarımız ve şimdikiler diye konuşmayacak. Beni zaten bir şekilde tanıyorsunuz. Geçmişten yaptığınız ticari ilişkilerden de tanıyorsunuz. Şahsi olarak benim zaten bu kafada ve bu düşüncede olmadığımı hepiniz biliyorsunuz, bildiğinize inanıyorum" dedi.



BAŞKAN ÖZÇELİK: HEPİMİZ ALANYA İÇİN KOŞTURUYORUZ



ALTAV’ı güçlendirerek yola devam edeceklerini belirten Başkan Özçelik, “Şimdiye kadar hangi hızla geldiysek, hangi kuvvetle geldiysek ben inanıyorum ki o hızımızı, o kuvvetimizi fırtına şekline getirmek için gayret göstereceğiz. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Bunun böyle gideceğini ve birlikteliğin artarak gideceğini; hepimizin ve benim sadece Alanya için burada olduğumuzu ben biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Hepimiz Alanya için koşturuyoruz, koşturacağız, koşturmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bir gün gelip ben kendimle ilgili bir görevimi bir kardeşime bir arkadaşıma devrettiğimde de inşallah bu arkadaşlarımız da fırtınayı kasırgaya çevirecektir. Bunun alt yapısını da biz hazırlayacağız. Buna da inanıyorum. Alanya’mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin" diye konuştu.



YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ



Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından Genel Kurulu yürütmek adına Divan Başkanlığına Hüseyin Hacıkadiroğlu, Divan Üyeliğine Ali Orkan ile Nurhan Özcan ve Divan Katipliğine ise Şevki Taç seçildi. Daha sonra yönetim kurulunun 2023 faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesaplar, vakıf gelir-giderleri ve bilançolar okundu. ALTAV Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve mali raporları oy birliği ile ibra edildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi için Divan Başkanlığı’na listeler verildi. Verilen tek liste oy birliği ile kabul edildi ve ALTAV’ın yeni yönetimi belirlendi.



ALTAV’IN YENİ YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMA KURULU SEÇİLDİ



Yönetim kurulu asil üyeliğine; Osman Tarık Özçelik, Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistlik İşletmeciler Derneği Adına Kerim Kılınç, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası adına Cem Özcan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu adına Kemal Karataş, Şükrü Cimrin, Alper Gencelli, Yakup Uslu ve Gökçe Aydoğan Ergün seçildi. Yedek üyeler ise; Tevfik Sipahioğlu, Can Som, Gökçen Kayakıran, Didem Dim Özaltın ve Mehmet Tanrıtanır oldu.

Denetim kurulu asil üyeliğine; Hüseyin Darı, Hüseyin Değirmenci, Özkan Ünal, İzzet Kösoğlu ve Şükrü Bingöl, denetim kurulu yedek üyeliğine de; Zeyni Özcan, Hüseyin Gümrükçüler, Erhan Yönet seçildi.

Danışma kurulu üyeliğine; Gülçin Güner, Müge Alanay Gücüoğlu, Cengiz Topçu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi seçildi.



BAŞKAN ÖZÇELİK: BU İŞİ HIZLANDIRARAK GÖTÜRMEK İSTİYORUZ



Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik seçim sonrası divan kuruluna ve yönetime teşekkür ederek, "Önceki arkadaşlarımızın da kuvvetli desteği, bizlerin bir eksiği olursa onları tamamlamaları dileğiyle fırtına gibi bu işi hızlandırarak götürmek istiyoruz. Sonuçta Alanya’mız için buradayız. Benim dileğim en güzelinin olmasıdır.” dedi. Genel Kurul toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi