Ahmed Cevad Enstitüsü, ilk toplantısını yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 5 Mayıs 2024 tarihinde MHP Genel Merkezi bünyesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, ilk yönetim kurulu toplantısının Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106'ncı yıl dönümünde gerçekleştirildiğini belirterek, "MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un başkanlık ettiği toplantıya yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Doç. Dr. Esma Şahin, Doç. Dr. Turan Şahin, Dr. Elnur Paşa, Kadir Yıldız ve Özgür Bayraktar katıldı. Ahmed Cevad Enstitüsü’nün Türk dünyasına sunacağı katkılar, projeler ve hedefler ele alındı. 28 Mayıs tarihinin özellikle seçildiği ilk toplantıda enstitü bünyesinde detaylı bir arşiv oluşturulması edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi, Ahmed Cevad'ın şahsında tarihte iz bırakan Türk büyüklerinin çalıştay ve sempozyumlarla tanıtılmasına yönelik kararlar alındı" dedi.

'TEMEL GAYE, TÜRK GENÇLİĞİNİN MİLLİ DEĞERLERLE DONATILMASI'

Özdemir, Azerbaycan milli marşı ve 'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin yazarı Ahmed Cevad'ın doğumunun 132'nci yılında kurulan enstitünün, Türk dünyasının köklü geçmişini geleceğe taşımayı amaçladığını vurgulayarak, "Enstitünün amaçları; Türklük şuurunun Türkiye ve Türk dünyasındaki gelişimine katkı sunacak sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirmek, Türk dünyasının kültür, sanat, tarih, edebiyat ve bilim alanındaki önemli isimlerini Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtacak faaliyetlerde bulunmaktır. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini pekiştiren Karabağ ve Şuşa Harekatlarının tarihi olarak yazılması, analiz edilmesi ve geri alınan bölgelerin yeniden inşasıyla ilgi fikri çalışmalar yapmak, Türk gençliğinin, aziz ve asil milletimizin milli, manevi, ahlaki ve insani değerleriyle donatılmasına yönelik çalışmalar yapmak enstitünün temel gayesi olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.