Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü

Kilis'te, tamir etmeye çalışırken freni boşaldığı öne sürülen kamyonun altında kalan sürücü Mehmet Balcı (36) ile yanındaki Uğur Özkan (35) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Kilis- İslahiye kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Balcı (36), arızalanan 79 ABP 973 plakalı kamyonunu yol kenarına çekti. Balcı ile yanındaki arkadaşı Uğur Özkan (35), arızayı gidermek için kamyonun altına girdi. Bu sırada freninin boşaldığı öne süren kamyon hareket etti, Mehmet Balcı ile Uğur Özkan’ın üzerinden geçti. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Balcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Özkan da kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.