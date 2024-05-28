28 May 2024 - 17:38- Gündem G:

Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kilis'te arızalanan kamyonu tamir etmek isteyen 2 kişi, kamyonun freni boşalınca altında kalarak feci şekilde can verdi.

Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü mask
Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü
Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kilis'te, tamir etmeye çalışırken freni boşaldığı öne sürülen kamyonun altında kalan sürücü Mehmet Balcı (36) ile yanındaki Uğur Özkan (35) yaşamını yitirdi.

Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü

Kaza, öğleden sonra Kilis- İslahiye kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Balcı (36), arızalanan 79 ABP 973 plakalı kamyonunu yol kenarına çekti. Balcı ile yanındaki arkadaşı Uğur Özkan (35), arızayı gidermek için kamyonun altına girdi. Bu sırada freninin boşaldığı öne süren kamyon hareket etti, Mehmet Balcı ile Uğur Özkan’ın üzerinden geçti. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Balcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Özkan da kurtarılamadı.

Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç olay! Tamir etmek istedikleri kamyonun altında kaldılar: 2 ölü

Kaynak: DHA

# kamyon, tamir, kaza, sağlık, merkezi, ilgili, için, etti

28 May 2024 - 17:38 DHA Kilis- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ankara'daki selde aracın altına sürüklenerek yaralanan kuzenler taburcu edildi mask
Ankara'daki selde aracın altına sürüklenerek yaralanan kuzenler taburcu edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban seferberliği içerisine girdik mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban seferberliği içerisine girdik
Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa verildi mask
Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa verildi
Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı mask
Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı
Ankara'da servisçilerden, kamuda servislerin kaldırılması kararına tepki mask
Ankara'da servisçilerden, kamuda servislerin kaldırılması kararına tepki
Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu mask
Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber