28 May 2024 - 17:28- Magazin G:

Bahar dizisinde kriz! Başrol küfür etti, yönetmen çıldırdı

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Fenomen dizi 'Bahar'la ilgili küfür iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre oyuncu Demet Evgar küfür etti, bunu öğrenen yönetmen ise sinirlenerek paydos verdi.

Bahar dizisinde kriz! Başrol küfür etti, yönetmen çıldırdı mask
Bahar dizisinde kriz! Başrol küfür etti, yönetmen çıldırdı
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MF Yapım'ın Show Tv için çektiği 'Bahar' dizisi Salı akşamlarına damga vurmaya devam ederken fenomen dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Fenomen dizinin sezon finali de belli olan olurken dizi 16. bölümüyle sezon arası verecek.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

"AĞLAYARAK AF DİLEDİ"

Aramızda Kalmasın programında Bahar dizisi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre, Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar geçtiğimiz günlerde kendisine sahnenin süresi ile ilgili sette soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü bir konuşma yaptı.

Asistan durumu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a bildirdi. Yönetmen ekibine hiç kimsenin hiçbir suretle saygısızlık yapamayacağını söyleyerek seti paydos etti.

Bahar dizisinde kriz! Başrol küfür etti, yönetmen çıldırdı

Yönetmen Demet Evgar'ın özür dilemediği takdirde sete geri dönmeyeceklerini de belirtti. Bu durum karşısında Demet Evgar da ağlayarak ve af dileyerek durumu düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

Müge Dağıstanlı, dışarıya sızan konuşmalar ve iddialar diyerek şunları anlattı:

"Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, Kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi."

Bu sebeplerden dolayı sette huzursuzluk başladığı iddia edildi.

Kaynak: MYNET

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28 May 2024 - 17:28 - Magazin

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