Abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) uykusunda bıçaklayarak kaçtı. Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Abimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı.Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T.'nin abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Emre T.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi