28 May 2024 - 17:22- Gündem G:

Serinlemek için girmişti! Baraj gölünde cesedine ulaşıldı

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Adıyaman'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Serinlemek için girmişti! Baraj gölünde cesedine ulaşıldı
Serinlemek için girmişti! Baraj gölünde cesedine ulaşıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan Bünyamin Ünver'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren Bünyamin Ünver, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı. Ünver'in yakınları haberi duyunca sinir geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için girmişti! Baraj gölünde cesedine ulaşıldı

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 17:22 DHA - Gündem

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