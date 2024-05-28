Serinlemek için girmişti! Baraj gölünde cesedine ulaşıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan Bünyamin Ünver'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren Bünyamin Ünver, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı. Ünver'in yakınları haberi duyunca sinir geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.