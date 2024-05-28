- Asayiş

Vahşet olay! Eşinin boğazını keserek öldürdü

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İstanbul'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Vahşet olay! Eşinin boğazını keserek öldürdü mask
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İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı. Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti ve  olay yerinden kaçtı.

BOĞAZINI KESİP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 17:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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