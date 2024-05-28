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Vakalar artmaya başladı; Alanya da risk altında

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, 2024'te kızamık vakalarının artmasını beklediklerini açıkladı. Turizmin gözde yerlerinden biri olan Alanya'yı ise sezon öncesi bu açıklama korkuttu.

Vakalar artmaya başladı; Alanya da risk altında mask
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’ten korkutan uyarı geldi: Bu yılki kızamık vakalarının, 2023 boyunca rapor edilen 300 bin vakayı aşması bekleniyor. Rapora göre, kızamığın ciddi semptomları yaygın olarak çocuklarda görülüyor. 2024’ün ilk üç ayında Avrupa Bölgesi’nde 56 bin 634 kızamık vakası ve 4 ölüm bildirildi. 2023'te ise 61 bin 70 vaka ve 13 ölüm kaydedildi. Vakaların büyük çoğunluğu 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 

ALANYA'YA UYARI

2023’ teki vakaların büyük kısmının, covid-19 salgını sırasında aşı kaçırma yaşayan çocuklardan oluştuğu açıklandı. Dünya genelinde artan vaka sayıları sebebiyle geçtiğimiz yılki vaka sayılarının bu yıl aşılacağı tahmin ediliyor. Raporda, aşılanmamış kişilerin büyük bir risk taşıdığı da vurgulandı. Şu anda kızamık vakası veya salgını olmayan ülkeler, virüsün yayılmasını önlemek için dikkatli olmalı uyarısında bulunuldu. Turizmin gözde yerlerinden biri olan Alanya için ise sezon başlamadan gelen bu açıklama korkuttu.   

Kaynak: Haber Merkezi

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28 May 2024 - 16:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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