Alanya'da feci olay! Üniversite öğrencisi odasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi C.D. (22), akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.