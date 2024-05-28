28 May 2024 - 16:58- Gündem G:

Alanya'da feci olay! Üniversite öğrencisi odasında ölü bulundu

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Alanya'da sınıf öğretmenliği bölümü okuyan üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.

Alanya'da feci olay! Üniversite öğrencisi odasında ölü bulundu mask
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Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi C.D. (22), akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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28 May 2024 - 16:58 AA Antalya- Gündem

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