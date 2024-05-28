Bütçenize uygun Hyundai: i10 835.000 TL, i20 895.000 TL’den başlıyor!

Hyundai’nin kompakt yapısı ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken i10 modelinin yeni fiyatları, araç almak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.
Hyundai i10 Fiyatları
Hyundai’nin kompakt aracı i10, ekonomik fiyatları ve yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. İşte i10 modellerinin Mayıs 2024 fiyat listesi:
|Model
|Motor
|Şanzıman
|Fiyat (TL)
|Elantra 1.6 MPi Prime
|Benzin
|CVT
|1.475.000
|Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump
|Benzin
|Manuel
|1.060.000
|Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump
|Benzin
|Otomatik
|1.095.000
|Bayon 1.4 MPI 100 PS Style
|Benzin
|Otomatik
|1.150.000
|Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite
|Benzin
|Otomatik
|1.199.000
|Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style
|Benzin
|DCT
|1.225.000
|Kona 1.6 T-GDI Prime
|Benzin
|DCT
|1.677.074
|Kona 1.6 T-GDI Elite
|Benzin
|DCT
|1.753.076
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2
|Benzin
|DCT
|1.700.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime
|Benzin
|DCT
|1.815.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line
|Benzin
|DCT
|2.255.000
|Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime
|Dizel
|DCT
|1.800.000
|Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite
|Dizel
|DCT
|1.919.000
|Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus
|Dizel
|DCT
|2.103.868
|Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4
|Hibrit
|Otomatik
|2.299.325
|Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus
|Hibrit
|Otomatik
|2.318.840
|Santa FE 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4
|Hibrit
|Otomatik
|3.080.000
|IONIQ 5 125 kW 4×2 Advance
| Elektrik
|Otomatik
|1.649.000
|Staria 2.2 CRDI 177 PS Elite
|Dizel
|Otomatik
|1.640.000
|Model
|Motor
|Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.0 MPI 67 PS Jump
|Benzin
|Manuel
|835.000
|1.0 MPI 67 PS Jump
|Benzin
|AMT
|885.000
|1.2 MPI 84 PS Style
|Benzin
|AMT
|905.000
|1.2 MPI 84 PS Elite
|Benzin
|AMT
|970.000
|Model
|Motor
|Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.2 MPI 84 PS Jump
|Benzin
|Manuel
|895.000
|1.4 MPI 100 PS Jump
|Benzin
|Otomatik
|975.000
|1.4 MPI 100 PS Style
|Benzin
|Otomatik
|1.035.000
|1.4 MPI Style Limited Edition
|Benzin
|Otomatik
|1.105.000
|1.4 MPI 100 PS Elite
|Benzin
|Otomatik
|1.155.000
|1.0 T 100 PS Jump
|Benzin
|DCT
|1.075.000
|1.0 T 100 PS Style
|Benzin
|DCT
|1.125.000
|1.0 T 100 PS Elite
|Benzin
|DCT
|1.215.000
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.