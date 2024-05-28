28 May 2024 - 16:53- Ekonomi G:

Bütçenize uygun Hyundai: i10 835.000 TL, i20 895.000 TL’den başlıyor!

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Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Türkiye’de büyük ilgi gören modellerinin 2024 yılı Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Güncellenen fiyat listesinde i10, i20, Kona ve Elantra gibi popüler modeller yer alıyor.

Bütçenize uygun Hyundai: i10 835.000 TL, i20 895.000 TL’den başlıyor! mask
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Hyundai’nin kompakt yapısı ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken i10 modelinin yeni fiyatları, araç almak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

Hyundai i10 Fiyatları
Hyundai’nin kompakt aracı i10, ekonomik fiyatları ve yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. İşte i10 modellerinin Mayıs 2024 fiyat listesi:

ModelMotorŞanzımanFiyat (TL)
Elantra 1.6 MPi PrimeBenzinCVT1.475.000
Bayon 1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel1.060.000
Bayon 1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik1.095.000
Bayon 1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.150.000
Bayon 1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.199.000
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.225.000
Kona 1.6 T-GDI PrimeBenzinDCT1.677.074
Kona 1.6 T-GDI EliteBenzinDCT1.753.076
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2BenzinDCT1.700.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 PrimeBenzinDCT1.815.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-LineBenzinDCT2.255.000
Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×2 PrimeDizelDCT1.800.000
Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×2 EliteDizelDCT1.919.000
Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite PlusDizelDCT2.103.868
Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4HibritOtomatik2.299.325
Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite PlusHibritOtomatik2.318.840
Santa FE 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4HibritOtomatik3.080.000
IONIQ 5 125 kW 4×2 Advance ElektrikOtomatik1.649.000
Staria 2.2 CRDI 177 PS EliteDizelOtomatik1.640.000
ModelMotorŞanzımanFiyat (TL)
1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel835.000
1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT885.000
1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT905.000
1.2 MPI 84 PS EliteBenzinAMT970.000
ModelMotorŞanzımanFiyat (TL)
1.2 MPI 84 PS JumpBenzinManuel895.000
1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik975.000
1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.035.000
1.4 MPI Style Limited EditionBenzinOtomatik1.105.000
1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.155.000
1.0 T 100 PS JumpBenzinDCT1.075.000
1.0 T 100 PS StyleBenzinDCT1.125.000
1.0 T 100 PS EliteBenzinDCT1.215.000

# araç, için, Elektrik

28 May 2024 - 16:53 - Ekonomi

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