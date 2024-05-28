- Eğitim

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi resmi olarak duyuruldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak ve 20 Haziran 2025'te sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu mask
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayıp 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# eğitim, Mart

28 May 2024 - 16:34 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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