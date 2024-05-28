28 May 2024 - 16:34 - Eğitim

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi resmi olarak duyuruldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak ve 20 Haziran 2025'te sona erecek.