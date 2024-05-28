2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayıp 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.