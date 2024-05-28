Antalya'da feci kaza! Otomobil park halindeki 4 araca çarptı

Serik'te bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Merkez Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti.
Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin yan yana bulunan otomobillere çarpıp, bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.