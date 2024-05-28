28 May 2024 - 16:34- Gündem G:

Antalya'da feci kaza! Otomobil park halindeki 4 araca çarptı

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Serik'te kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'da feci kaza! Otomobil park halindeki 4 araca çarptı
Antalya'da feci kaza! Otomobil park halindeki 4 araca çarptı
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Serik'te bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Merkez Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin yan yana bulunan otomobillere çarpıp, bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: AA

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28 May 2024 - 16:34 AA Antalya- Gündem

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