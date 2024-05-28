28 May 2024 - 16:34- Gündem

Antalya'da feci kaza! Otomobil park halindeki 4 araca çarptı

Serik'te kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.