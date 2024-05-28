Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü imzayı attı

14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü, hazırlık maçları öncesinde hayatının en özel imzasını attı. Geçtiğimiz hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanan Söyüncü, Bodrum'da evlendi.

Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldı.Düğünden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi