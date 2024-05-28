- Magazin

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü imzayı attı

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz hafta nişanlanan Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile dün Bodrum'da evlendi.

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü imzayı attı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü, hazırlık maçları öncesinde hayatının en özel imzasını attı. Geçtiğimiz hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanan Söyüncü, Bodrum'da evlendi. 

Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldı.Düğünden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, için, türkiye, Özel

28 May 2024 - 16:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Mehmet Ali Erbil'in zor anları: Genç sevgilisinin yanında soğuk terler döktü mask
Mehmet Ali Erbil'in zor anları: Genç sevgilisinin yanında soğuk terler döktü
Mika Raun evleniyor mu? Dantelli gelinlikle... mask
Mika Raun evleniyor mu? Dantelli gelinlikle...
MasterChef'e hapis şoku mask
MasterChef'e hapis şoku
Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim mask
Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim
Anıl Altan ile Pelin Akil çifti boşanacak mı? Altan'dan açıklama geldi mask
Anıl Altan ile Pelin Akil çifti boşanacak mı? Altan'dan açıklama geldi
Komedyen Hasan Can Kaya'nın otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı mask
Komedyen Hasan Can Kaya'nın otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber