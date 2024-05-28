Horoz Lojistik halka arz oluyor

Türkiye'nin köklü lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik'in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Talep toplama tarihleri 29, 30, 31 Mayıs olarak açıklandı. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılarak 1,00 lira nominal değerli paylar 55 liradan satışa sunulacak. Elde edilen kaynağın sermaye artırımı ve yeni yatırımlar için kullanılacağı öğrenildi.

Planlanan halka arzla şirketin ek satış dahil yüzde 27,19'un halka açık olması bekleniyor. Şirketin halka arzına korsorsiyum lideri olarak QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılık ediyor. Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı uygulanacak. 100'den fazla ülkeye entegre lojistik çözümleri üreten şirketin halka arzına ilişkin detaylar ve gelecek hedefleri İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıya Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, Horoz Lojistik Yurt İçi Faaliyetler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, Horoz Lojistik Uluslararası Faaliyetler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, şirket çalışanları ve gazeteciler katıldı.

Talep toplama tarihleri 29-30-31 Mayıs olarak belirlenen halka arzda 1,00 TL nominal değerli paylar 55,00 liradan satışa sunulacak. Horoz Lojistik paylarının halka arzında, şirket sermayesinin 72.488.084 liradan 90.488.084 liraya çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 18.000.000 lira nominal değerli 18.000.000 adet B grubu hamiline pay ve mevcut ortaklardan Taner Horoz'a ait toplam 2.500.000 lira nominal değerli 2.500.000 adet B grubu hamiline pay olmak üzere toplam 20.500.000 lira nominal değerli 20.500.000 adet B grubu hamiline payın halka arzı planlandı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde toplam halka arz edilen payların yüzde 20'sine tekabül eden ve şirketin mevcut ortaklarından Taner Horoz'a ait 4.100.000 lira nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların yüzde 20'sine tekabül eden B grubu hamiline payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi ile toplamda 4.100.000 lira nominal değerli 4.100.000 adet B grubu hamiline payın halka arzı planlanmaktadır. Ek pay satışının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, toplam azami 24.600.000 lira nominal değerli 24.600.000 adet B grubu hamiline payın halka arzı gerçekleşecektir.

YENİ COĞRAFYALARA ULAŞMAK İÇİN SERMAYEYİ TABANA YAYARAK BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sektör değerlendirmesi yaparak halka arz nedenlerini anlatan Taner Horoz, "Lojistik sektörü dünyadaki globalleşmeden en fazla etkilenen sektörlerden biridir. Globalleşmeyle en fazla ihtiyaç duyulan sektör çünkü artık kapalı ekonomilerden çıkıldı. Bir yerde üretilen mal dünyanın öbür ucuna satılıyor. 10 kilometrede taşıdığınız bir ürünü artık 10 bin kilometrede taşınıyor. Ölçekler, cirolar çok çok büyüyor. Biz bir taraftan teknolojimizi, networkümüzü geliştiriyoruz ama lojistik ölçek ekonomisiyle doğru orantılı işleyen bir sektör. Ne kadar büyürseniz, çok mal taşırsanız birim maliyetinizi düşürüp rekabet gücünüzü geliştiriyorsunuz. Dünyada rakibimiz olan lojistik şirketleri çok büyük. Böyle olunca bizler gibi aile sermayesiyle oluşturduğumuz şirketlerin burada tek başına rekabet gücünü artırması kolay değil. Dolayısıyla rekabet gücümüzü artırıp, yeni coğrafyalara ulaşmak için sermayemizi tabana yayarak büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Horoz, "Halka arzdan oluşan kaynağın yaklaşık yüzde 80 gibi bir kısmı şirkete sermaye girişi olarak işlerimizi geliştirmek ve büyütmek için kullanacağız. Lojistik sektörü müşteride güven tesis etmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. İnsanlar bankaya parasını emanet ediyor. Bize de milyonlarca liralık mallarını emanet ediyorlar. Halka arz olarak her türlü denetimden geçtiğimiz, sürdürülebilirlik kriterlerine uyduğumuz tevsik etmek de istediğimiz için bunu yapıyoruz" diye konuştu.

KARAGÖZ: 2020'DEN BERİ 170 ŞİRKET TOPLAM 7.8 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİRDİ

QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz ise “Şu anda Türkiye'de her 10 kişiden biri hisse senedi yatırımcısı, rakam 8 milyonu aştı. Arz tarafında ise 2020'den beri 170 şirket toplam 7.8 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirdi. Bu büyüklük Türkiye ekonomisi için gurur vericidir. Horoz Lojistik'in sektörde halka arzıyla öncü olacağını çok kıymetli katma değer yaratacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA