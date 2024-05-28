Ankara'daki selde aracın altına sürüklenerek yaralanan kuzenler taburcu edildi

ANKARA'da 4 gün önce etkili olan sağanakta caddede oluşan akıntıya kapılarak aracın altına sürüklenip yaralanan Iraklı kuzenler Seyf Al Salo (4) ve Nagam Al Salo (6) tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Geçen cuma günü öğle saatlerinde etkili olan sağanakta başkentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar suyla kaplandı, baskınlar yaşandı. Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde Irak uyruklu kuzenler Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo, oluşan akıntıda suya kapıldı. Suyla yokuştan aşağıyla sürüklenen çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki aracın altına girdi. Çocuklar, çevredekiler tarafından baygın halde kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kuzenlerin 3 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan kuzenler, dün taburcu edildi.

'ÇOCUKLAR CİPS ALMAYA İNMİŞTİ'

Seyf Al Salo'nun annesi İsra Al Salo, 8 yıl önce Türkiye'ye taşındıklarını belirterek, "Olay günü çocuklar evden çıkmışlar, aşağıda market var, cips almaya inmişler. Yağmur başlayınca su almış götürmüş çocukları. Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, şaşırıyorum ben sağlam çıktıklarına. Sonra çevredekiler yardım etmiş. Ama şimdi iyiler çok şükür, iyileştiler" dedi.

Öte yandan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su baskınlarının yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Akçay, "Buralarda yağmur suyu alt yapıları uzun dönem boyunca ihmal edilmiş durumda. Bu manzaralar da bu ihmallerin sonuçları. İhtiyaçları tespit ederek, en kısa sürede hayata geçirmek için arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde davranıyorlar. Burada önemli olan önceliklendirmek. Su çok hızlı bir şekilde, çığ şeklinde geliyor ve çok az bir su gelmesine rağmen burada sürükleyerek alıp her şeyi götürebiliyor. O yüzden buralar bizim öncelikli yerlerimiz, bir an önce yapmak için de her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.