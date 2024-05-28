Yerel basına SGK darbesine KGK tepkisi: Yanlıştan dönülsün

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç imzasıyla kurumun merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen genelgeyle, gayrimenkul satışlarının yerel gazetelerde ilan edilmesine ilişkin muhammen bedel sınırını, 2 milyon 500 bin TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Yerel gazetelerin bu resmi ilan türünden de mahrum kalacağı anlamına gelen bu karara Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'den tepki geldi.

KGK Genel Başkanı Dim, SGK genelgesi ile, yerel basında ilan yayınlanması zorunluluğu için gerekli olan gayrimenkul muhammen bedelinde yapılan artışın basına ciddi bir darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

'PİYASA GERÇEKLERİ İLE ÖRTÜŞMÜYOR'

Bu kararın piyasa gerçekleri ile örtüşmediğini söyleyen Dim, "Kararın, sonuçları düşünülmeden alındığı ortadadır. SGK'nın gayrimenkul satışlarındaki esas amacı, kurumun alacaklarını tahsil etmektir. Öyleyse, alacakların tahsili için satışın daha fazla kitlelere duyurulması gerekir. Böylece daha fazla alıcı ile daha fazla satış rakamına ulaşılır. Bu genelge, herkesin bildiği bu çok basit kuralı bile göz ardı etmiştir" dedi.

'AKIL VE MANTIK İLE İZAH EDİLEMEZ'

SGK'nın gayrimenkul satışına ilişkin genelgesinde yer alan ' Belediye, muhtarlık ve meslek odaları ilan panolarında da ilan edilmesi mümkün' yönündeki görüşün günümüz iletişim teknolojisinde akıl ve mantık ile izah edilemeyeceğini de ifade eden Genel Başkan Dim, "İyi ki 'Tellallar aracılığıyla duyuralım!' denmemiş. Çeşitli genelgelerle basın kuruluşlarına getirilen kısıtlamalardan sonra bu genelge, özellikle yerel basınımızın ekonomik darboğazda yok olmasına yol açacak bir girişim ve sırtına saplanmış bir hançer olmuştur. Acilen bu yanlıştan dönülmelidir. KGK olarak bu konuda gerekli mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.