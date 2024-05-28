28 May 2024 - 15:05- Gündem G:

ALTAV'da Genel Kurul heyecanı

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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılıyor

ALTAV'da Genel Kurul heyecanı mask
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ALANYA Kültür Merkezi (AKM) Toplantı Salonu’nda bugün, saat 14.30’da start alan genel kurulda, divan teşekkülü ve divan heyetine tutanaklara imza yetkisi verilmesi ile toplantı başladı. Saygı duruşu, ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, açılış konuşması, yönetim kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesapları, vakıf gelir–giderleri, bilançolarının okunması ve bunların ibrası ile devam edecek. Ayrıca 2024 yılı bütçesinin müzakeresi ve kabulü, vakıf yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin seçimi ile dilek ve temennilerin ardından genel kurul tamamlanacak.

ASİL ÜYELER
Osman Tarık Özçelik
Abdurrahman Açıkalın
Altid - Alanya Turistlik İşletmeciler Derneği ( Kerim Kılınç )
Altso - Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( Cem Özcan )
Tursab - Alanya BYK ( Kemal Karataş )
Şükrü Cimrin
Alper Gencerli
Yakup Uslu
Gökçe Aydoğan Ergün

YEDEK ÜYELER
Tevfik Sipahioğlu
Can Som
Gökçen Kayakıran
Didem Dim Özaltın
Mehmet Tanrıtanır

DENETİM KURULU ASİL
Hüseyin Darı
Hüseyin Değirmenci ( Alanya Pansiyoncular Odası )
Özkan Ünal
İzzet Kösoğlu
Şükrü Bingöl

DENETİM KURULU YEDEK
Zeyni Özcan
Hüseyin Gümrükçüler
Erhan Yönet

DANIŞMA KURULU
Gülçin Güner
Müge Alanay Gücüoğlu
Cengiz Topçu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Alanya Üniversitesi

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# Alanya, Saat, merkezi, başladı, kültür

28 May 2024 - 15:05 - Gündem

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