ALTAV'da Genel Kurul heyecanı

ALANYA Kültür Merkezi (AKM) Toplantı Salonu’nda bugün, saat 14.30’da start alan genel kurulda, divan teşekkülü ve divan heyetine tutanaklara imza yetkisi verilmesi ile toplantı başladı. Saygı duruşu, ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, açılış konuşması, yönetim kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesapları, vakıf gelir–giderleri, bilançolarının okunması ve bunların ibrası ile devam edecek. Ayrıca 2024 yılı bütçesinin müzakeresi ve kabulü, vakıf yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin seçimi ile dilek ve temennilerin ardından genel kurul tamamlanacak.

ASİL ÜYELER

Osman Tarık Özçelik

Abdurrahman Açıkalın

Altid - Alanya Turistlik İşletmeciler Derneği ( Kerim Kılınç )

Altso - Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( Cem Özcan )

Tursab - Alanya BYK ( Kemal Karataş )

Şükrü Cimrin

Alper Gencerli

Yakup Uslu

Gökçe Aydoğan Ergün

YEDEK ÜYELER

Tevfik Sipahioğlu

Can Som

Gökçen Kayakıran

Didem Dim Özaltın

Mehmet Tanrıtanır

DENETİM KURULU ASİL

Hüseyin Darı

Hüseyin Değirmenci ( Alanya Pansiyoncular Odası )

Özkan Ünal

İzzet Kösoğlu

Şükrü Bingöl

DENETİM KURULU YEDEK

Zeyni Özcan

Hüseyin Gümrükçüler

Erhan Yönet

DANIŞMA KURULU

Gülçin Güner

Müge Alanay Gücüoğlu

Cengiz Topçu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Alanya Üniversitesi