Türkiye’nin en mutsuz illeri belli oldu! Antalya'nın sırası dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutsuz illerini açıkladı. Türkiye’nin en mutsuz illeri arasında ilk 10'da Akdeniz Bölgesi'nden sadece tek il olarak Antalya yer aldı. TÜİK'in açıkladığı Türkiye'nin en mutsuz ilk 10 ili arasında Antalya'nın sırası dikkat çekti. Listede Antalya 2. sırada yer aldı.
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz illeri şu şekilde:
1-Diyarbakır
Nüfusu 1.804.880 olan Diyarbakır’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75.
2-Antalya
Nüfusu 2.688.004 olan Antalya'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7.
3-Trabzon
Nüfusu 818.023 olan Trabzon’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19.
4-İzmir
Nüfusu 4.462.056 olan İzmir’de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65.
5- Ankara
Nüfusu 5.782.285 olan Ankara'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95.
6-Samsun
Nüfusu 1.368.488 olan Samsun’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72.
7- İstanbul
15.907.951 nüfusa sahip olan İstanbul’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12.
8-Çorum
Nüfusu 524.130 olan Çorum’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1.
9-Ordu
Nüfusu 763.190 olan Ordu'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75.
10-Gümüşhane
Nüfusu 144.544 olan Gümüşhane'de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.