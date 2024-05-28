Türkiye’nin en mutsuz illeri belli oldu! Antalya'nın sırası dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutsuz illerini açıkladı. Türkiye’nin en mutsuz illeri arasında ilk 10'da Akdeniz Bölgesi'nden sadece tek il olarak Antalya yer aldı. TÜİK'in açıkladığı Türkiye'nin en mutsuz ilk 10 ili arasında Antalya'nın sırası dikkat çekti. Listede Antalya 2. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz illeri şu şekilde:

1-Diyarbakır

Nüfusu 1.804.880 olan Diyarbakır’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75.

2-Antalya

Nüfusu 2.688.004 olan Antalya'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7.

3-Trabzon

Nüfusu 818.023 olan Trabzon’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19.

4-İzmir

Nüfusu 4.462.056 olan İzmir’de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65.

Nüfusu 5.782.285 olan Ankara'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95.

6-Samsun

Nüfusu 1.368.488 olan Samsun’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72.

15.907.951 nüfusa sahip olan İstanbul’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12.

8-Çorum

Nüfusu 524.130 olan Çorum’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1.

9-Ordu

Nüfusu 763.190 olan Ordu'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75.

10-Gümüşhane

Nüfusu 144.544 olan Gümüşhane'de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı.

Kaynak: Haber MERKEZİ