Ankara'da servisçilerden, kamuda servislerin kaldırılması kararına tepki

ANKARA Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' kapsamında, kamuda servislerin kaldırılması kararına ilişkin, "Bu işten ekmek yiyen 110 bin kişiyiz. Nereden baksanız bu servisçilerin yüzde 50'si bu tasarruf paketinden etkilenecektir. Tasarruf paketinden etkilenen esnafımız yok olacaktır, ekmeği elinden alınacaktır" dedi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' kapsamında, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetinin sonlandırılmasına yönelik karara tepki gösterdi. Ellerinde 'Servisime dokunma' yazılı dövizler taşıyan gruba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile çeşitli illerden gelen servis odası başkanları da destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım; biz Türkiye Cumhuriyeti'nde 110 bin adet servis aracıyız. Bu işten ekmek yiyen 110 bin kişiyiz. Nereden baksanız bu servisçilerin yüzde 50'si bu tasarruf paketinden etkilenecektir. Tasarruf paketinden etkilenen esnafımız yok olacaktır, ekmeği elinden alınacaktır. Bundan tasarruf olmaz, ancak israf olur. Sayın Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki; biz 15 Temmuz'da sizin yanınızdaydık, pandemi döneminde kontak açmadık, 3 sene sesimizi çıkartmadık, hep devletimizin yanında yer aldık. Vatanını, milletini seven esnaf topluluğuyuz. Ne zaman ihtiyacı olsa servisçi esnafı her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında yer almıştır. Bugün de bizim kendilerine ihtiyacımız var. Kendilerinin bir düzenlemesine ihtiyacımız var. Umut ediyoruz ki bu karara Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden bir düzenleme yapacak, esnafımızı şu anki karamsarlıktan kurtaracaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.