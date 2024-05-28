28 May 2024 - 13:50- Ekonomi G:

TÜVTÜRK muayene sisteminde devrim: Araç muayenelerinde büyük değişiklik!

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TÜVTÜRK’te muayene sistemi baştan sona yenilendi! Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren bu değişiklikle birlikte, artık araç muayenelerinde yeni kurallar geçerli olacak. İşte TÜVTÜRK’ün duyurduğu bu heyecan verici yeniliklerin detayları.

TÜVTÜRK muayene sisteminde devrim: Araç muayenelerinde büyük değişiklik! mask
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Araç Muayenelerinde Lastik Kontrolleri Kalktı!
Otomobil muayene sistemi tamamen yenilendi. Ülkemizde tüm araçların belirli periyotlarla muayeneden geçme zorunluluğu bulunurken, bu zorunluluk kapsamında önemli bir değişiklik yapıldı. TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yaptırmak isteyen araç sahiplerinin artık lastik kontrolleri yapılmayacak. Uzun süredir uygulanan yaz lastiği ve kış lastiği kontrolü, yeni düzenleme ile kaldırıldı.

Yeni Muayene Kriterleri
TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, araç muayenesinde dikkate alınacak unsurlar da netleşti. İşte yeni muayene kriterleri:

Lastik Diş Derinliği: Periyodik muayene için lastik diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gerekiyor. Yola Elverişlilik Muayenesi’nde ise alt sınır 2 mm olarak belirlendi.
Dijital Kumpas ile Ölçüm: Araç muayenesinde lastik diş derinliklerinin dijital kumpaslarla ölçüleceği belirtildi.
Tehlike Sınırı ve Güvenlik
TÜVTÜRK’ün açıklamasına göre, tehlike sınırı kabul edilen 3 mm diş derinliğinin altına inen lastiklerde su tahliye kapasitesi %70 oranında azalıyor. Bu durum, fren mesafesini %30 oranında artırıyor ve direksiyon hakimiyetini yeni bir lastiğe göre 6-7 kat düşürüyor. Bu tespit edildiğinde, aracın muayenesi kusurlu olarak sonuçlanacak.

Araç Sahiplerine Büyük Kolaylık
Bu yeni düzenleme, araç sahipleri üzerindeki baskıyı azaltırken olumlu tepkiler aldı. Artık araç muayenesi yaptırmak isteyenler, bu düzenlemeyi göz önünde bulundurarak randevu alacaklar. TÜVTÜRK istasyonlarında hayata geçirilen bu yenilik, yaz ve kış lastiği denetimlerini ortadan kaldırarak araç sahiplerine büyük kolaylık sağladı.

Randevu Almayı Unutmayın!
Araç muayenesi yaptıracak olanlar, bu yeni düzenlemeler doğrultusunda hareket ederek randevularını almalı. TÜVTÜRK’ün bu büyük değişikliği, araç sahiplerine güvenli ve rahat bir muayene süreci sunmayı amaçlıyor.

TÜVTÜRK’ün muayene sisteminde yaptığı bu yenilikler, araç sahiplerinin yükünü hafifletirken, güvenliği de en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle araç muayenesi daha da kolaylaşırken, tüm araç sahiplerinin bu önemli değişikliklerden haberdar olması büyük önem taşıyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve aracınızın muayenesini yeni düzenlemeler doğrultusunda yaptırın!

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28 May 2024 - 13:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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