Astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı

"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan Astrolog Meral Güven gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.
TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in tehdit ve hakaretten iki olmak üzere ''kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.