Japon deprem uzmanı Türkiye'yi şehir şehir uyardı

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"da Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'e işaret ederek deprem uyarısında bulundu.

Moriwaki'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

DOĞU ANADOLU FAY HATTI'NDA BİR DEPREM RİSKİ VAR

Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riskinin yüksek olduğunu ifade etti ve bölgede yaşayanların gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

SİİRT'TE BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Moriwaki, Siirt'in birinci derece deprem bölgesi olduğunu ancak şu ana kadar 7'den büyük bir deprem yaşanmadığını ve bundan sonra da büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.

DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR

Moriwaki, Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın 'Deprem öldürmez bina öldürür' sözüne katıldığını ve depreme dayanıklı binaların hayati önem taşıdığını vurguladı.

YAPI DENETİMİ ÖNEMLİ

Deprem uzmanı, Kahramanmaraş depremlerinde denetimden geçen binaların hasar görmesine rağmen çökmemesinin yapı denetiminin önemini gösterdiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ BİNALARIN YARISINDAN FAZLASI RİSKLİ

Türkiye'deki binaların yarısından fazlasının riskli olduğuna dikkat çeken Moriwaki, deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemini de vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat (2023) depremlerinde 10 il yıkılmış, 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanarak evsiz kamıştı. Bölgeye yardımlar hala devam ediyor.

Kaynak: Karar