Kira sınırı kalktı! Alanya’da ev sahibi ve kiracıyı neler bekliyor?

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesine gerek olmadığını söylemişti. Kağıt üzerinde kalan ve ev sahibi ile kiracılar arasında yoğun bir tartışmaya neden olan yüzde 25 kira sınırı, 2 Temmuz'da kalkıyor. Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, yüzde 25 kira sınırının kaldırılmasının ev sahibi ve kiracıyı nasıl etkileyeceğine ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Kira artışında yüzde 25 sınırı enflasyon hızlıyken 1-2 yıl işe yaradı. Ama artık şikayetler gelmeye başladı. Bir apartmanda farklı dairelerden birisinin kira fiyatı 2 bin TL iken diğer dairede 10 bin TL. 2 bin TL olan da kiranın artışının yüzde 25 olmasını istiyor. 2 yıldır enflasyon belli bir yere geldi. Alanya’da bir dairenin fiyatı 3 milyondan aşağı değil. Dire sahipleri dairelerini satmak zorunda kalıyor. Bence binada kira getirisi az olan dairenin yüksek olan daire ile eşitlendikten sonra yüzde 25 sınırı getirilmesi gerekiyor. Burada biraz adaletsizlik var. Hükümetin politikaları işe yaradı. Enflasyon düşmeye başladı. Artık yüzde 25’in bir etkisi kalmadı. Ev sahipleri için güzel bir karar oldu. Kiracılar için de korkulacak bir durum yok. Sorunun tamamen çözülmesini istiyorsak daha farklı yöntemler uygulanması gerekiyor. E-devletten yapılan sözleşmelerle emlakçıların fatura kesmesi ile yapılması gerekiyor. Eğer emlakçılar işin içinde olur ve resmi olursa abartılı fiyatlar da söyleyemezler. Biz emlakçılar olarak her zaman piyasanın yüzde 20-30 altına kiraya veriyoruz. Hem sahibini hem kiracıyı düşünüyoruz. Devletin attığı adımı doğru buluyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)