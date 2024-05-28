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Bu çocuklar Alanyaspor'un geleceği

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Corendon Alanyaspor U11, U12 ve U13 Akademi Takımları, namağlup şampiyon olarak büyük bir başarı elde ettiler

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TURUNCU yesilli kulüpten yapılan açıklamada, U11, U12 ve U13 takımlarının namağlup şampiyon oldukları bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Alanyaspor U11, U12 ve U13 Akademi Takımlarımız, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) düzenlediği gruplarda yenilgi almadan şampiyon oldu. Antalya ASKF U11 Ligi 10. Grupta mücadele eden U11 Akademi Takımımız, oynadığı 14 maçın tamamını kazanarak, 42 puanla birinci oldu. U11 Akademi Takımımız oynadığı 14 maçta 151 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü. U12 Akademi Takımımız da mücadele ettiği Antalya ASKF U12 Ligi 13. Grupta oynadığı 16 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik alarak ligi 44 puanla bitirdi. Takımımız bu maçlarda 114 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Antalya ASKF U13 Ligi 9. Grupta mücadele eden U13 Akademi Takımımız ise oynadığı 14 maçı da kazanarak ligi 42 puanla tamamladı. Takımımız bu maçlarda 99 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü. U11 Takımımızın Teknik Sorumlusu İlker Güç, U12 Takımımızın Teknik Sorumlusu Ömer Akgül ve U13 Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Araz emeği geçen herkese teşekkür ederek, aldıkları galibiyetlerden dolayı tüm sporcularımızı tebrik etti." Alanyaspor BÜLTEN

Bu çocuklar Alanyaspor'un geleceği

# Yer, etti, Antalya, şampiyon

28 May 2024 - 13:30 - Spor

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