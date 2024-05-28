Kadınlardan aydınlatma direği ihracına destek

ANKARA'da aydınlatma direği üretimi yapılan fabrikada kaynakçı, CNC makine operatörü ve kalite kontrol görevlisi olarak çalışan 4 kadın, haftalık 30 tonluk ihracat yapılan fabrikada üretimin büyük bölümüne destek oluyor.

Yenimahalle ilçesi Dempa Sanayi Sitesi'nde, aydınlatma direği üretimi yapılan fabrikada yaklaşık 1 yıl önce 4 kadın çalışan işe girdi. Aşçı veya vasıfsız işçi olarak başladıkları fabrikada, zamanla alanlarında uzmanlaşan kadın çalışanlar, erkek işçilerin yaptığı işleri üstlenmeye başladı. Toplam 14 çalışanı bulunan fabrikada şu an Şerife Özgat (31) gazaltı kaynağı, Serap Terzioğlu (33) lazer kaynağı, Eda Dugeroğlu (22) kalite kontrol görevlisi ve Nurgül Ergen (34) CNC makine operatörü olarak görev yapıyor. Haftada 30 ton aydınlatma direği ihraç edilen fabrikada görev alan kadın çalışanlar, ağır işlerin yanı sıra; direklerin aksesuar işlerinde de yeteneklerini ortaya koyuyor.

'1 AYDA VERİLEN İŞLERİN TAMAMINI YAPMAYA BAŞLADIM'

CNC makine operatörü Nurgül Ergen, kadınların erkek işlerinde çalışmasına ve üretime katkı vermesine geçmişten bu yana hayranlık duyduğunu belirterek, "Erkeklerin çalıştığı iş için bayan eleman arandığını görünce çok dikkatimi çekti. Sanayide çalışıp çalışamayacağım konusunda şüphelerim vardı. En büyük destekçimiz patronumuz oldu. Vasıfsız eleman olarak girdiğim. Önce lazer kaynakçılığını daha sonra da CNC makinesini kullanmayı öğrendim. 1 aylık süreçte ise verilen işlerin tümünü yapmaya başladım. Şu anda CNC makinesinde operatör olarak işime devam ediyorum. Başta iş arkadaşlarımız da tedirgin olmuşlardı. 'Kadınlar bu işi nasıl yapabilir?' diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Bize 'Yapamazlar, yakında çıkarlar' dercesine bakıyorlardı. Biz işi yaptıkça dedikleri, 'Tebrik ederim' oldu. Kadınlar olarak hepsinin yapığı işin en iyisini yaptık. İşimizi o kadar iyi becermişiz ki yeni kadın işçi alımları başlattılar. Biz erkeklerin yaptığı işi kadınlar olarak daha iyi yaptığımızı ispatlamış olduk. Şimdi aydınlatma direklerinin en ince işçiliğine kadar ben ve diğer bayan arkadaşlarım beraber yapıyoruz. Her iş bizim elimizden çıkıyor. Ben kesim yapıyorum, diğer arkadaşım gazaltı kaynağı yapıyor, diğeri ise üretilen parçaları lazer kaynağı ile birleştiriyor. Ürettiğimiz aydınlatma direklerini Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Romanya gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'

Hemcinslerinden, "Sanayi seni yoruyor, çıkmayı düşünmüyor musun?" soruları olduğunu dile getiren Ergen, "İnsanın severek, güvenle yaptığı iş bambaşka oluyor. Ben sanayide çalışıyorum evet; ama o kadar güvenli bir ortamdayım ve severek yapıyorum işimi. Kadınlar bu tarz iş yerlerine çalışmak için başvururken korkup, tedirgin oluyorlar. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Biz kadınlar, her işi yapabiliriz. Evet, zor şartlarda ülkemizde yaşamaya çalışıyoruz. İş arkadaşlarım olsun, işverenim olsun bize bu imkanı sundukları, bizim arkamızda durdukları için ve ne olursa olsun bize kadınlar olarak güvendikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Kadınların kendilerine güvenerek yola çıkmalarını istiyorum. Küçük bir adım büyük bir geleceği değiştirebiliyor" ifadelerini kullandı.

'KADIN ÇALIŞAN SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Fabrika müdürü Hakkı Türk, ilk başlarda oluşan ön yargıyı kadın çalışanlarının tamamen dağıttığını söyleyerek, "Gördüğünüz gibi burada kaynak yapıyorlar. Boruları, 'Ağır' dediğimiz malzemeleri elleriyle alıp başka yerlere taşıyabiliyorlar. Atölyemizde çalışan erkekler de bunları görünce ön yargılarından kurtulmuş oldu. Bir disiplin haline girdiler. Fabrikada tertip, düzen değişti. Daha temiz bir ortam olmaya başladı. Erkekler, kadınlara nasıl hitap edeceğini daha iyi öğrendi. Kadınların üretime katkıları çok fazla. Dekoratif direklerin birçok aksesuar malzemesi oluyor. Bu işi tamamen kadınlara verdik. Kadınlarımız bu bunları tek tek, güzel bir şekilde işliyor ve son haline getiriyor. Kadınların bu işin altından kalktığını gördük. İleride kadın çalışan sayımızı da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.