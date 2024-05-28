O ÖĞRETMENLERE YEŞİL PASAPORT HAKKI! Düzenleme meclise geliyor!

Yeşil Pasaport Hakkı Sadece Devlet Öğretmenlerine

Gazeteci Edip Uzen’in paylaşımına göre, özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesi hakkı, taslak metinden çıkarıldı. Devlette görev yapan öğretmenlerin belli bir hizmet süresini tamamladıktan sonra elde ettikleri yeşil pasaport hakkı, özel okul öğretmenlerine verilmeyecek.

ÖMK Düzenlemesinde Değişiklikler

ÖMK düzenlemesinde bazı maddeler üzerinde değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Meclis genel kurulunda görüşülmesi ve yasalaşması beklenen düzenleme, öğretmenlerin mesleki ve sosyal haklarını yeniden şekillendirecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun meclis genel kurulunda görüşülmesi ve kabul edilmesi durumunda, öğretmenlerin mesleki haklarında önemli değişiklikler olacak. Ancak, özel okul öğretmenlerinin yeşil pasaport hakkı, bu düzenleme kapsamında yer almayacak. ÖMK’nın yasalaşması, öğretmenlerin uzun süredir beklediği hakların bir kısmını getirse de, bazı beklentileri karşılamayacak gibi görünüyor.