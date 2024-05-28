Bakan Bolat: Kooperatiflerimiz, toplumsal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarıdır

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, tarım satış kooperatifçiliğini bir miras olarak gördüklerini belirterek, "Bu mirası geleceğe taşımak ve çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için kooperatiflerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kooperatiflerimiz sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşlarıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da bakanlığın Söğütözü yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, tarım satış kooperatifleri ve kooperatif birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, ekonomik ve sosyal gelişimde önemli aktör olarak gördükleri kooperatiflere daha iyi hizmetler sunmak üzere aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Geçmişi Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan tarım satış kooperatifçiliğimizi bizlere emanet edilen kıymetli bir miras olarak görüyor ve bu kooperatiflerimize, birliklerimize çok önem veriyoruz. Bu mirası geleceğe taşımak ve çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için kooperatiflerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kooperatiflerimiz sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşlarıdır. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklarımız; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve siz kıymetli birliklerimizin yöneticileri ile sektörlerimizde yaşanan uygulama ve mevzuat kaynaklı sorunları bugünkü toplantımız vesilesiyle istişare etme fırsatı bulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

'275 BİN CİVARINDA ÜRETİCİMİZ VAR'

Tarım satış kooperatiflerinin, çiftçilerin ürünlerinin değerini bulmasında, pazarlaştırılmasında ve tüketicilere en uygun şartlarda sunulmasında çok büyük katkılar sağladığını vurgulayan Bakan Bolat, "Aynı zamanda bu üretime de katkıları var. İstihdam oluşturma ve girişimciliği artırma noktasında da tarım satış kooperatiflerimiz gerçekten önemli bir fonksiyon icra ediyorlar. Ticaret Bakanlığı olarak 10 bini aşkın kooperatife ve ortaklarına hizmet veriyoruz. Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri bu alanda öne çıkmaktadır. Ülkemizin 51 ilinde, 20 üründe faaliyet gösteren, 286 faal durumda tarım satış kooperatiflerimiz ve bu kooperatiflerimize ortak 275 bin civarında çiftçimiz, üreticimiz bulunuyor" dedi.

'MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK'

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ayrıca üreticileri ayni ve nakdi kredilerle desteklediğini hatırlatan Bakan Bolat, "Zeytin ve zeytinyağından yağlı tohumlara, ipek böceğin kozasından tiftiğe kadar değişen ürün gruplarında faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleriyle birliklerimiz hem iç talebin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar hem de ülkemize 2022-2023 sezonunda 53 milyon dolar ve 7,4 milyon avro ihracat katkısı da yapmışlardır. Bunun yanında da işletmelerinde çalıştırdıkları 5 binin üzerindeki istihdam sayısı ile toplamda 20 bin kişilik bir aileye de katkı sunmaktadırlar. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda 2020'de de 2021 yılında yapılan değişikliklere uyum sağlamak ve tarım satış kooperatifleri ve birliklerimizin güncel mevzuat değişikliği taleplerini karşılamak için harekete geçtik. 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Artırma Kanunu'nun 7'nci maddesi çerçevesinde siz birlik yönetimlerinin de görüşleri alınmak suretiyle örnek ana sözleşmelerimizde önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler uyum süreci sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" diye konuştu.