Survivor'da haftanın elenen ismi sızdırıldı: Ogeday mı? Seda mı? Batuhan mı? Özgür mü? İşte o isim...

Dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleşti. Yarışı önde götüren Mavi takım yenilen taraf oldu. 12-5'lik skorla haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Böylece haftanın üç dokunulmazlığını da Kırmızı takım kazanmış oldu.

OGEDAY OTOMATİK OLARAK POTAYA GİRDİ

Mavi Takım'da başka yarışmacı olmadığı için de Ogeday otomatik olarak dördüncü eleme adayı oldu.

Performans listesinde en altta olan isim Seda oldu. Sedanın üstünde ise Özgür yer aldı. Seda ve Özgür daha önce eleme potasına girdiği için onun bir üstündeki isim haftanın üçüncü eleme adayı seçildi. Haftalık performansa göre seçilen 3. eleme adayı Batuhan Karacakaya oldu.

SEDA OCAK İLK DEFA POTAYA GİRDİ

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde gitme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı şimdiye kadar potaya hiç girmemiş bir isim olan Seda Ocak oldu.

Survivor All Star'da bu haftanın ilk eleme adayı Özgür oldu.

ADAYLAR KIYASIYA YARIŞACAK

Survivor All Star 2024 dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyununu hangi takım kazandı. Düellonun ilk turunda Seda ile Batuhan, Ogeday ile Özgür karışılacak.

GEÇEN HAFTA DAMLACAN ELENMİŞTİ

Survivor'da adaya en son veda eden isim Damla Can oldu.

BU HAFTANIN ELENENİ KİM OLACAK?

Adadan sızdırılan bilgilere göre bu haftanın eleneni Özgür olacak.