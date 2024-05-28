ALANYA’DA M.Y. (46) idaresindeki 07 NJG 85 kamyonet, Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde, Yunus Emre Uysal'ın (19) kullandığı 07 BOY 609 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Uysal ile motosiklette bulunan B.K. (18) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı. Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Asayiş
Alanya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı! Feci kaza can aldı
Alanya’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.