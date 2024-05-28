Alanya’da Rus turistin acı sonu!

ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 39 yaşındaki Aleksandra Tepliakova uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Tepliakova'nın hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tepliakova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasta olduğu belirtilen Tepliakova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Asayiş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.