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Alanya’da Rus turistin acı sonu!

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Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Alanya’da Rus turistin acı sonu! mask
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ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 39 yaşındaki Aleksandra Tepliakova uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Tepliakova'nın hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tepliakova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasta olduğu belirtilen Tepliakova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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28 May 2024 - 12:21 - Asayiş

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