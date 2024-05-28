İsrail kana doymuyor: Refah şehir merkezine kara harekatı başlıyor

Gazze'ye yönelik tam 245 gündür devam eden İsrail saldırıları her geçen dakika şiddetini artırıyor. Görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğünü ifade etti. İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyleyerek, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili bir yorum yapmadı.

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