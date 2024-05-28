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İsrail kana doymuyor: Refah şehir merkezine kara harekatı başlıyor

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Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı

İsrail kana doymuyor: Refah şehir merkezine kara harekatı başlıyor mask
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Gazze'ye yönelik tam 245 gündür devam eden İsrail saldırıları her geçen dakika şiddetini artırıyor. Görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğünü ifade etti. İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyleyerek, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili bir yorum yapmadı.

Ayrıntılar geliyor...

İsrail kana doymuyor: Refah şehir merkezine kara harekatı başlıyor

# Bir, devam, etti, ilgili, açıklama

28 May 2024 - 12:10 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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