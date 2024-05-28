Hayvanseverlerden sokak köpekleri için bakanlığa 257 bin imza

ANKARA'da hayvanseverler, sokak köpeklerinin uyutulacağı yönündeki iddialara karşı toplanan 257 bin 657 dijital imzayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim etti.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan kanun teklifinde, '30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin uyutulacağı' maddesinin bulunduğu iddiası üzerine, 'change.org' isimli internet sitesinde dijital imza kampanyası başlatıldı. Hayvanseverler tarafından 20 Mayıs'ta başlatılan kampanyaya yoğun katılım oldu. 1 haftalık süreçte 257 bin 657 dijital imza toplandı. Hayvanseverler, imzaları teslim etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı önünde bir araya geldi. İmzaların teslimine hayvansever Şafak Yeşilyurt, Ordu'da silahla vurulması sonucu yaralanıp, bir bacağı kesilmesi ardından sahiplendiği 'Çoban' isimli köpeği ile katıldı. Hayvanseverler, 'Ölüm fermanına hayır', 'Kısırlaştır, sahiplendir, hayat ver' yazılı kırmızı kutudaki temsili imzaları bakanlığa teslim etti.

Hayvansever Pınar Satıoğlu, sokak köpekleri için akılcı ve bilimsel çözümler ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Toplum vicdanına uymayan, özellikle çocuklarımızda geri dönülmeyen travmalar yaratacak olan öldürme kararınızdan vazgeçin. 1389 belediyenin henüz yüzde 20'sinde bakımevi varken, sahipli köpeklerin ve üretim çiftliklerinin denetlenmesi, kurumsal ve bireysel sahiplendirme kampanyaları ile toplum ve kamunun sıkı bir işbirliğiyle çözülecek sokak hayvanlarının sorunu için ivedilikle denetleme görevinizi yapın. Devlet yaşatır, kadim Anadolu kültürümüzü yok etmeyin" dedi.