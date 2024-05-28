Mehmet Ali Erbil'in zor anları: Genç sevgilisinin yanında soğuk terler döktü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdığı ve evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ünlü şovmen, iddiaları sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla doğrularken evliliğe ve çocuk sahibi olmaya da sıcak baktığını açıklamıştı.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Ünlü çift son olarak Popstar yarışması ile ünlenen Mehtap’ı dinlemeye gitti. Erbil ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen Mehmet Ali Erbil'in ortamdan tamamen kopuk halleri sosyal medyanın diline düştü.
O ANLARA YORUM YAĞDI
Mehmet Ali Erbil ve sevgilisinin o görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.
O anlara sosyal medyada; 'Mehmet Ali Erbil'in orada olduğundan haberi var mı?', 'Bakmamak için direniyor', 'Komadan çıkamamış gibi duruyor' gibi yorumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.