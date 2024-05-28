Mehmet Ali Erbil'in zor anları: Genç sevgilisinin yanında soğuk terler döktü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdığı ve evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şovmen, iddiaları sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla doğrularken evliliğe ve çocuk sahibi olmaya da sıcak baktığını açıklamıştı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ünlü çift son olarak Popstar yarışması ile ünlenen Mehtap’ı dinlemeye gitti. Erbil ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen Mehmet Ali Erbil'in ortamdan tamamen kopuk halleri sosyal medyanın diline düştü.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Mehmet Ali Erbil ve sevgilisinin o görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.

O anlara sosyal medyada; 'Mehmet Ali Erbil'in orada olduğundan haberi var mı?', 'Bakmamak için direniyor', 'Komadan çıkamamış gibi duruyor' gibi yorumlar yapıldı.