Alanya'da otelde fenalaştı! Müdahaleler yetersiz kaldı

AVSALLAR Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman turist Jasmine Nicole Jacobs (42) odasında fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Jacobs, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

Kaynak: AA